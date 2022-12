L’Espagne supprime la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité

Le pain, le lait, le fromage, les légumes sont notamment concernés

La TVA va être suspendue par le gouvernement en Espagne sur des produits alimentaires de première nécessité comme le pain, le lait, le fromage, les légumes ou encore les céréales. Le gouvernement a également annoncé baisser de 10 à 5 % la TVA sur l'huile d'olive et des pâtes. Comment expliquer les pénuries alimentaires ?

Pour les familles les plus modestes, une aide de 200 € par famille va également être mise en place. Le gouvernement a estimé que cette mesure concernerait environ 4,2 millions de familles. Malgré les mesures du gouvernement espagnol pour essayer de modérer l'inflation, les prix des aliments ont continué d'augmenter en novembre. La hausse avait atteint 15,3 % sur un an. En France, toujours plus d’étudiants aux distributions alimentaires