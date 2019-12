L'histoire des aborigènes d'Australie

Premiers hommes à avoir occupé le sol australien, ils existent depuis au moins 60 000 ans.

On les a massacrés, on les a empoisonnés avec l'eau. Ce sont les Aborigènes d'Australie.

Ils sont 700 000, environ 3% de la population du pays. "Je suis née à une époque où le gouvernement australien savait combien il y avait de moutons dans le pays, mais pas combien il y avait d'Aborigènes." raconte Linda Burney, parlementaire aborigène. Il existe plus de 500 peuples aborigènes distincts en Australie, divisés en clans. Chacuna sa propre langue et son propre territoire.

La terre est un élément crucial pour les peuples aborigènes. Elle est au centre de leur vie matérielle et spirituelle. Mais avec l'invasion de l'Australie par les Britanniques à la fin du 18ème siècle, les Aborigènes ont vu leurs terres détruites et ont été marginalisés. Les Aborigènes ont subi des massacres, des empoisonnements, des enlèvements d'enfants. Mais beaucoup d'Australiens ignorent ent la vérité sur l'histoire de la colonisation ou la nient complètement.

Aujourd'hui encore, les Aborigènes sont confrontés au racisme et à la violence et beaucoup d'entre eux vivent dans des conditions matérielles déplorables. 46,6 % seulement des Aborigènes ont un emploi contre 71,8% du reste de la population australienne et les Aborigènes vivent en moyenne 10 ans de moins que les autres Australiens. Le gouvernement leur a également interdit de perpétuer leurs cérémonies et les Aborigènes finissent plus souvent en prison que les autres Australiens.