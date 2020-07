Les Aborigènes, laissés-pour-compte de la société australienne

« Nous avons une Constitution qui refuse de reconnaître les peuples autochtones », affirme Patrick Dodson, député australien aborigène. « Je suis le résultat de cette histoire dans une société et je continue de vivre où les Aborigènes sont perpétuellement défavorisés », reconnaît pour sa part Nova Peris, autre députée aborigène.

« Le gouvernement sait combien il y a de moutons dans le pays, mais pas d'Aborigènes »

Les Aborigènes sont arrivés sur le sol australien il y a près de 50.000 ans. Mais dès le XVIIIème siècle, ils ont été confinés par les colons britanniques sur les terres les plus pauvres du pays. Ils n'ont été reconnus citoyens australiens à part entière qu'en 1967. « Je suis née à une époque où le gouvernement australien savait combien il y avait de moutons dans le pays, mais pas combien il y avait d'Aborigènes », dénonce la députée aborigène Linda Burney.

Aujourd’hui, le gouvernement australien tente d'améliorer la situation des quelque 700.000 Aborigènes (environ 3 % de la population). Mais la route est encore longue. En 1993, le Premier ministre Paul Keating faisait des excuses nationales : « Nous avons commis les meurtres, nous avons arraché les enfants à leurs mères, nous avons discriminé et exclu certaines personnes. »

Un adolescent aborigène a 24 fois plus de risques d'aller en prison qu'un autre adolescent

Un mea culpa renouvelé en 2008 par le Premier ministre Kevin Rudd : « Pour la peine, la souffrance et la douleur de ces générations volées, pour leurs ancêtres et leurs familles abandonnées, nous disons combien nous sommes désolés. » L'Australie lance alors le programme « Closing the gap » fin de réduire les inégalités entre les Aborigènes et le reste de la population.

Toutefois, à l’heure actuelle, aucun des objectifs fixés à l'époque n'a été atteint. 46,6 % seulement des Aborigènes ont un emploi, contre 71,8 % du reste de la population australienne. Un adolescent aborigène a 24 fois plus de risques d'aller en prison qu'un autre adolescent australien. Et les Aborigènes vivent en moyenne 10 ans de moins que les autres Australiens.