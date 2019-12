Les suffragettes et le combat pour le droit de vote des femmes

Des suffragettes au droit de vote des femmes

Pour le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, en février 2019, de nombreuses élues démocrates se sont habillées en blanc, en hommage aux suffragettes. Sans elles, les Américaines n’auraient peut-être pas obtenu le droit de vote. Voici leur histoire.

De nombreuses élues démocrates étaient habillées en blanc en hommage aux suffragettes, lors du discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. « Aujourd'hui, nous sommes unies en blanc en signe de solidarité avec les femmes du mouvement suffragette qui ont refusé d'accepter le "non" comme réponse » déclarait Brenda Lawrence, élue démocrate, au moment du discours sur l’état de l’Union, en février 2019.

Le terme « suffragette » est né au Royaume-Uni. Le journal le Daily Mail parla de « suffragettes » pour tourner en dérision ces femmes britanniques qui revendiquaient le droit de suffrage. Finalement, les suffragistes s'approprièrent le terme « suffragettes » pour mener leur lutte. Leurs actions, parfois violentes, ont choqué le royaume britannique. De nombreuses suffragettes finirent en prison.

Manifestations de masse et actions coup de poing

En 1913, elles posèrent une bombe au domicile du Premier ministre David Lloyd George. La même année, Emily Davidson meurt en « martyre » en se jetant sous les sabots du cheval qui courait pour le roi George V. S'inspirant des actions de leurs collègues britanniques, les suffragettes américaines organisèrent des manifestations de masse. « Les femmes ont dû organiser des marches, poser des revendications et se battre pour leurs droits, pour la voix et pour avoir le droit de voter » rappelait Brenda Lawrence, élue démocrate, au moment du discours sur l’état de l’Union, en février 2019.

En 1915, plus de 25 000 femmes et 2 500 hommes manifestèrent à New York. Tout au long de l'année 1917, des suffragettes se postèrent silencieusement devant la Maison Blanche. Les États-Unis votèrent le XIXe amendement, donnant aux femmes le droit de vote il y a 100 ans, le 4 juin 1919. Les militantes américaines portaient des robes blanches.

« La bataille se poursuit »

C'est pourquoi s'habiller en blanc est devenu une référence aux suffragettes. Une couleur déjà arborée lors du premier discours de Donald Trump devant le Congrès en février 2017. Ou par Hillary Clinton lors de la campagne en 2016. « Le mouvement des femmes était porté par des combattantes qui refusaient d'être traitées comme des citoyennes de seconde zone. Mais aujourd'hui encore, 100 ans après l'obtention du droit de vote, la bataille se poursuit » concluait l’élue démocrate Brenda Lawrence.