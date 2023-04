Muhammed raconte l'accident du Boeing 737 d'Air India Express

Survivant d’un crash d’avion, il raconte





Le 7 août 2020, un Boeing 737 tente d'atterrir à Kozhikode, dans le sud de l'Inde. Il quitte la piste en pleine tempête, dévale une pente et se brise. Muhammed Fasil raconte.

« J'ai entendu beaucoup de bruit lorsque l'avion s'est écrasé. Je ne me souviens pas de ce que j'ai crié, mais je suis tombé. J'étais sur mon siège et je saignais beaucoup », se souvient Muhammed Fasil.

Le 7 août 2020, le jeune homme est à bord du Boeing 737 de la compagnie Air India Express. L’avion tente d'atterrir à Kozhikode, dans le sud de l'Inde. Il quitte la piste en pleine tempête, dévale une pente et se brise. Muhammed Fasil a eu la chance de s'en sortir avec des blessures légères. Mais l'accident a fait 18 morts et une centaine de blessés.

« Nous avons vu la piste et l'avion s'est posé »

On avait l'impression d'avoir atterri à 19h10. L'avion s'est baissé, puis est remonté. Puis ça a continué pendant un certain temps. Mais il y a eu quelque chose d'étrange dans les derniers moments. Alors nous avons pensé… J'ai même dit à la personne à côté de moi que les nuages et la pluie rendraient l'atterrissage difficile. Je lui ai demandé si la piste était visible. Mais ensuite, nous avons vu la piste et l'avion s'est posé.

Tout le monde a sorti son téléphone portable et a désactivé le mode avion. Tout le monde était content. Tout le monde semblait être heureux de l'atterrissage. Lorsqu'il s'est écrasé trois secondes plus tard, ce fut une expérience très traumatisante. Nous n'avons pas reçu d'autres instructions que d'attacher la ceinture de sécurité. Rien d'autre ne nous a été dit. Alors je suis descendu de l'avion.

« L’avion était brisé en deux, la partie centrale était détruite »

En descendant, j'ai entendu des enfants pleurer et les gens crier à l'aide. Je suis sorti par l'endroit où l'avion était brisé en deux. Quand je suis sorti, mes bras et mes jambes tremblaient. Quand je suis sorti et que j'ai regardé l'avion, j'ai été choqué de voir son état. Il était brisé en deux. La partie centrale était détruite. Je ne pouvais pas le croire. Parce que je ne savais pas ce qui était arrivé aux personnes qui se trouvaient au milieu.

Quand j'ai entendu les gens pleurer, j'ai voulu les aider. Mais je n'étais pas en bon état à ce moment-là. Il y avait deux militaires sur place. Ils en ont été informés immédiatement. Puis j'ai informé ma famille que l'avion s'était écrasé. J'ai dit à ma famille qu'il s'était écrasé, mais que j'étais en sécurité. Et je leur ai dit qu'il y avait une grosse carcasse ici.

« Ce sont des gens du coin qui m'ont emmené à l'hôpital dans leur voiture »

Mon état après l'accident d'avion était… Tout ce dont je me souviens, c'est que l'avion s'est balancé et s'est écrasé. J'étais sur le siège arrière. Je suis sorti par l'arrière. Puis j'ai immédiatement téléphoné à ma famille, et je leur ai dit que l'avion s'était écrasé, que j'allais bien, que ce serait aux infos et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. C'est tout ce dont je me souviens.

Puis les habitants sont arrivés sur place. Ce sont des gens du coin qui m'ont emmené à l'hôpital dans leur voiture. J'en ai un vague souvenir. Je ne me suis pas remis du choc. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. L'avion s'est écrasé presque deux à trois secondes après avoir atterri sur la piste.

C'était très perturbant. Ils nous ont emmenés dans leur voiture malgré le sang et ils ne se sont pas inquiétés du Covid-19 ou du fait que nous ne portions pas de masques. Comme si nous étions leur propre famille. Ce fut une expérience traumatisante. Je n'oublierai jamais ça.