Nota Roja : les reporters du crime à Mexico

"Certains jours, on couvre plus de 5 décès en 8 heures." À Mexico, Léo Hamelin a suivi pour Brut les reporters très controversés de "nota roja", ces tabloïds qui couvrent les crimes dans la ville et étalent des photos de cadavres à la une. Attention, certaines images peuvent choquer.