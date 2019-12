Porto Rico : des milliers de manifestants réclament la démission du gouverneur

Pendant ce temps-là à Porto Rico… Des milliers de manifestants réclament la démission du gouverneur. En cause : des messages sexistes et homophobes échangés avec les membres de son administration. Parmi leurs cibles : le chanteur Ricky Martin.

Des milliers de manifestants à Porto Rico demandent la démission du gouverneur Ricardo « Ricky » Rosselló. En cause : la publication de messages sexistes et homophobes échangés par le gouverneur et des membres de son administration.

Parmi leurs cibles : le chanteur Ricky Martin. « Ricky Martin est tellement macho qu'il couche avec des hommes parce que les femmes ne sont pas à la hauteur » a par exemple écrit Christian Sobrino Vega, directeur des Finances de Porto Rico. Sur les réseaux sociaux, le chanteur Ricky Martin a appelé les Portoricains à continuer de manifester. « On ne veut plus de lui au pouvoir. On en a marre. Porto Rico a déjà beaucoup souffert et on a eu assez de cynisme de ces “leaders” » a déclaré Ricky Martin.

Bad Bunny, célèbre chanteur de reggaeton, a interrompu sa tournée européenne pour se joindre aux manifestations. Avec les chanteurs Residente et iLe, il a composé un hymne pour les manifestations. L’acteur Benicio del Toro a également pris part aux manifestations.

L'île de Porto Rico est un territoire non incorporé des États-Unis. Ricardo Rosselló avait déjà été critiqué pour sa gestion de l'ouragan Maria en 2017, l'une des plus graves catastrophes naturelles des États-Unis. Cette dernière a laissé des parties de l'île sans électricité pendant 10 mois et a aggravé la crise financière.

Depuis, plusieurs responsables de l'administration locale ont été jugés pour corruption. « C'est bouleversant. En plus de traverser une crise financière à Porto Rico, on fait face à une situation tellement immorale et avec tant de problèmes de corruption… C'est très inquiétant » a déclaré un manifestant. Deux responsables ont déjà démissionné depuis le début des manifestations.