Pourquoi les Argentins se font "débaptiser"

Se "débaptiser", c'est ce que font actuellement des centaines d'Argentins.

Ils veulent être exclus de l'Eglise catholique pour protester contre le refus du Sénat argentin de légaliser l'avortement. Ce mouvement a été lancé par la "Coalition Argentine pour un État Laïc". Ils reprochent à l'Église d'avoir fait pression sur les sénateurs argentins et visent notamment le pape François qui s'en est pris aux médecins pratiquant l'avortement illégal. Pape François : "Au siècle passé, tout le monde se scandalisait de ce que faisaient les nazis pour purifier la race. Aujourd'hui, on fait la même chose, mais avec des gants blancs." En Argentine, le catholicisme est reconnu comme religion d'État et 76 % de la population se considère comme catholique.