Qui est Gustavo Petro, le nouveau président colombien ?

D’ancien guérillero à Président

“Nous écrivons une nouvelle page de l’histoire de la Colombie, de l’Amérique latine et du monde.” Gustavo Petro est le premier président colombien de gauche à être élu. Il est né le 19 avril 1960 à Ciénaga de Oro, en Colombie, dans une famille de classe moyenne. Jeune homme, il déménage à Zipaquirá, près de Bogotá, et se lance dans la politique. À 18 ans, il rejoint le mouvement du 19 avril, le M-19, un groupe de guérilla. Gustavo Petro se définit comme progressiste, et ne cache pas son admiration pour l’auteur Gabriel García Márquez. En 1984, il est torturé et emprisonné pendant un an et demi. Il est accusé d’être impliqué dans la prise du palais de justice de Bogotá en 1985, alors qu’il est en prison pour ses activités militantes au moment des faits. La Colombie est l'un des pays les plus minés au monde

Au cours de sa carrière, il dénonce la corruption de plusieurs fonctionnaires, y compris de membres de son parti. En 2006, il devient sénateur, et de 2012 à 2015, maire de Bogotá. Au cours de son mandat, il est impliqué dans plusieurs polémiques, il est destitué, interdit d’exercer, puis rétabli en tant que maire. Après trois tentatives, en 2010, 2018 et 2022, Gustavo Petro remporte l’élection présidentielle en Colombie le 19 juin 2022, avec 50,44 % des voix. Il devient le premier président de gauche du pays et propose de mettre fin au crime organisé, au trafic de stupéfiants et aux groupes paramilitaires. Colombie : au cœur de la guérilla armée des FARC