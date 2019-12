Sur l'île d'Ikaria, les gens vivent plus longtemps qu'ailleurs

À Ikaria, on vit plus longtemps qu'ailleurs. Et c'est en grande partie grâce à la solidarité entre les habitants.

Sur cette île paradisiaque au large de la mer Egée, les gens vivent plus longtemps qu'ailleurs. À deux heures en bateau de Mykonos et ses soirées jet-set, l’île d’Ikaria concentre un nombre incroyable de centenaires. Sur l’île montagneuse d'lIkaria, 1/3 de la population a plus de 90 ans, soit 4 fois plus que dans le reste de l’Europe.

Et les habitudes de vie à lIkaria sont l'une des principales causes de la longévité. Ici, on prend le temps de vivre : peu de stress, beaucoup de marche à pied, un lien social fort et des siestes l'après-midi. Très importantes, les siestes permettent de « réduire le niveau de catécholamines, responsables du stress de la vie quotidienne » explique Christina Chrysohoou, cardiologue.

Le secret : une alimentation saine et de l’activité physique

Les habitants de l'île d’lIkaria pratiquent également un régime alimentaire sain. Au menu : des herbes locales, des légumes du jardin, des fruits secs, un peu de vin local, peu de viande et surtout pas de produits industriels transformés. Les habitants de l’île d’Ikaria cultivent eux-mêmes leurs légumes dans leur jardin. Grâce à l'agriculture locale, lIkaria est presque en autosuffisance alimentaire.

Les anciens continuent même de travailler, comme lonna, la doyenne de l'île. « Je ne dors pas. Je me réveille tous les jours à 5 heures du matin et je vais travailler. Je travaille comme une machine » raconte Ionna, l’habitante d’lIkaria la plus âgée. Grâce à leur mode de vie, les anciens sont moins touchés par le diabète, les maladies articulaires, les maladies cardiovasculaires…

Un mode de vie en péril

La probabilité d'atteindre 100 ans serait 10 fois supérieure qu'ailleurs. Mais l’ouverture progressive de l'île et l'attrait des nouvelles générations pour la société de consommation mettent en péril l'art de vivre des habitants d'Ikaria. « Ils sont plus obèses, ils fument et ne font plus le régime de leurs ancêtres » déplore Christina Chrysohoou, cardiologue.