Témoignage d'un Français qui est réfugié dans le métro à Kiev

Pierre Mareczko est français d’origine ukrainienne. Comme de nombreux Ukraniens, il a passé la nuit du 24 au 25 février 2022 dans une station de métro de la ville de Kiev par crainte des bombardements de l’armée russe sur la capitale.

“Aujourd’hui, 25 février 2022, à, à peu près, 1h du matin heure locale, je me trouve dans une station de métro transformée en abris anti-bombes.” explique le Français tandis que la guerre en Ukraine a été officiellement déclarée dans la nuit par le président russe, Vladimir Poutine.

250 à 300 personnes abrités dans la station de métro pour la nuit

Dans la station de métro dans laquelle il se trouve, entre “250 et 300 personnes” ont passé la nuit. “On a vraiment des gens de tous âges. On a des bébés, j’ai même vu des nourrissons dans leur poussette, des grands-pères, des grands-mères qui ont rassemblé quelques affaires, donc des tapis de sol, des duvets, un peu de nourriture, des vêtements chauds, pour s’abriter ici dans la station de métro.”

Si ces gens n’ont pas quitté Kiev, c’est selon Pierre, “souvent parce qu’ils n’ont pas de véhicule, parce qu’ils n’ont nulle part où aller, en dehors de leur lieu de vie ici, à Kiev. Et donc ils ont préféré, évidemment, rester et se mettre à l’abri ici des éventuels bombardements qui peuvent arriver à tout moment.”

Lui s’il n’est pas parti, “ce n’est pas par manque de moyen de locomotion” car il a une voiture, ce n’est pas non plus parce qu’il n’a pas d’endroit où aller : “J’aurais pu essayer de partir vers l’ouest, éventuellement de passer la frontière avec la Pologne”.

“Chacun échafaude des plans dans sa tête : qu’est-ce que je fais si les Russes arrivent ?”

"Si nous sommes restés, c’est parce que ma femme, Victoria, qui est avec moi ici et que vous voyez couchée, est enceinte de plus de huit mois et ce n’est évidemment pas conseillé pour elle de voyager dans une voiture, surtout dans ces conditions-là.”

“Ce que j’aimerais souligner, c’est vraiment le calme des Ukrainiens et leur bienveillance. Ma femme, lorsqu’elle est arrivée ici, n’avait qu’un duvet. Les gens qui travaillent ici, c’est-à-dire habituellement dans le métro, les gens qui contrôlent les tickets, etc., sont restés et lui ont fourni une espèce de transat sur lequel elle peut se coucher, des couvertures, etc.”

“Les gens sont vraiment rivés sur leur téléphone, pour la plupart, et suivent tout ça en direct. Chacun échafaude des plans dans sa tête : qu’est-ce que je fais si les Russes arrivent ? Ce genre de choses. C’est assez difficile, en fait, d’avoir l’esprit clair pour prendre des décisions rationnelles puisque les faits, les informations qu’on reçoit sont parfois contradictoires.”

Fuir Kiev pour rejoindre un village ou attendre un signe de l’ambassade

Si le jour suivant les axes routiers seront plus dégagés, car la capitale faisait l’objet d'embouteillages massifs ces derniers jours, Pierre accompagné de sa femme essayera éventuellement de rejoindre le village de ses beaux-parents, “en passant par des endroits plus sûrs, qui se trouve au centre de l’Ukraine, dans une zone où, en fait, pour l’instant, il n’y a pas de combats.”

“Et l’autre option, c’est évidemment d’attendre un signe de l’ambassade ou du Quai d’Orsay pour, au moins, nous mettre en sécurité, et mettre en sécurité surtout ma femme et notre futur bébé.” explique le Français.

