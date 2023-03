Ukraine : la rhétorique de Poutine pour justifier l'invasion

“C’est une guerre fratricide qui est en train de se jouer devant nos yeux”





Le 24 février 2022, dans un discours officiel, Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. “J’ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui, pendant huit ans, ont été victimes d'abus et de génocide de la part du régime de Kiev.” Pour Tatiana Kastouéva-Jean, Directrice du Centre Russie à l’Institut français des relations internationales (IFRI), “C’est un narratif qui consiste à dire : 'Il s’agit d’une opération spéciale et cette opération spéciale est menée par les forces du Donbass et l’armée russe appuie cette action-là'.” Pour la spécialiste, Vladimir Poutine justifie l’invasion russe de l’Ukraine “par le fait qu’il y a eu un génocide des populations russophones à l’Est de l’Ukraine, et donc il a besoin de venir en aide et protéger ces populations-là.”

[Chronologie du premier jour de l'invasion russe en Ukraine



Selon Tatiana Kastouéva-Jean, Vladimir Poutine joue beaucoup sur sa propre vision des relations entre la Russie et Kiev pour lancer sa force armée. “Il est intoxiqué à l’histoire et à une certaine version de l’histoire” : “C’est très contradictoire, à la fois il parle du même peuple, mais peuple divisé, et à la fois, au fond, il est en train de bombarder aujourd’hui, si on suit la logique de son discours, une partie de son propre peuple. Donc les liens historiques entre la Russie et l’Ukraine sont en effet extrêmement forts, c’est une guerre fratricide qui est en train de se jouer devant nos yeux."

[Ils ont rencontré Poutine, voici ce qu'ils en disent…