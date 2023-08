Bientôt un congé pour violences conjugales en Irlande ?





Mardi 8 août, le ministre de l’Égalité irlandais a annoncé que dès cet automne, les victimes de violences conjugales pourront prendre ce congé payé de cinq jours. Elles n'auront pas à apporter de justificatif à leur entreprise et devront uniquement spécifier le type de congé dont il est question. Si un employeur refuse la demande, la Commission des relations du travail pourra intervenir. Le but, c'est que les victimes puissent "demander de l'aide sans qu'il n'y ait d'incidence sur l'emploi ou le revenu", c'est ce qu'a expliqué le ministre de l'Égalité, Roderic O'Gorman.

Chronologie : 45 ans d'initiatives contre les violences conjugales





Il a ajouté qu'avec cette loi, l’Irlande deviendra l'un des premiers pays d'Europe à accorder un droit statutaire à un congé payé aux victimes de violence domestique. Le ministère a demandé l'aide de l'association Women's Aid pour définir les contours de cette loi et développer toute une série d'outils à destination des employeurs pour accompagner au mieux les salariées victimes de violences domestiques. Il faut savoir que "les victimes domestiques ou conjugales disposent de moins d'options pour s’affranchir des relations violentes, car elles manquent des revenus et des ressources nécessaires" d'après l’ONU. Et selon l’institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, 29 % des femmes en Irlande ont déjà vécu des violences conjugales. Les effets de la nouvelle législation dans le pays seront évalués dans deux ans.

Porter plainte pour violences conjugales en dehors du commissariat