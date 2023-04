Une vie : Barack Obama

Barack Obama, un président américain historique





Avant Donald Trump, il y a eu Barack Obama. Le 44e président des États-Unis a marqué l’Histoire de son pays. Brut revient sur son parcours.

Il est le premier président noir des États-Unis. Barack Hussein Obama est né en 1961 à Honolulu, à Hawaii. Ses parents sont Stanley Ann Dunham, étudiante diplômée du Kansas, et Barack Hussein Obama senior, étudiant en doctorat du Kenya. De 6 à 10 ans, Barack Obama vit en Indonésie avec sa mère, son beau-père et sa jeune sœur, Maya. Il retourne ensuite à Hawaii, avec sa sœur, où il est élevé par ses grands-parents.

Ses premiers projets politiques

En 1983, il obtient un diplôme de sciences politiques à l'université de Columbia. À 24 ans, il est coordinateur de communauté dans les quartiers sud de Chicago. Il aide à mettre en place des programmes de formation professionnelle, une organisation de défense des droits des locataires et des programmes extrascolaires.

À 26 ans, il étudie le droit à Harvard. Il y devient le premier rédacteur noir de la Harvard Law Review. À 28 ans, il rencontre Michelle Robinson. Elle est formatrice au cabinet d'avocats de Chicago où il est stagiaire. Ils auront deux filles : Malia (1998) et Sasha (2001).

À 31 ans, il dirige le Project Vote! de Chicago,une campagne d'inscription des électeurs. Elle permet à 150.000 électeurs afro-américains de s’inscrire dans l'Illinois en six mois. Trois ans plus tard, il est élu au Sénat de l’Illinois. Il dirige ensuite l'adoption de la première loi de l'État exigeant l'enregistrement vidéo des interrogatoires pour homicide, après qu'un certain nombre de condamnés à mort en ont été disculpés.

Deux mandats présidentiels

Il entame son ascension dans la politique nationale à 42 ans. Il prend la parole à la Convention nationale démocrate de 2004, alors qu’il mène sa campagne pour devenir sénateur des États-Unis. À 47 ans, il devient le premier président afro-américain des États-Unis.

Il est aussi le premier président américain en exercice à se rendre à Cuba depuis 1928, mais aussi à Hiroshima et dans une prison fédérale. En 2009, il est récompensé pour ses efforts visant à renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples : il reçoit le prix Nobel de la paix.

Lors de son premier mandat, sa citoyenneté est remise en question par des complotistes qui affirment qu'il n'est pas né aux États-Unis. En 2012, il est réélu pour un second mandat. Toutefois, il peine à faire passer son programme car les républicains conservent la majorité à la Chambre. Il fait par ailleurs l'objet de critiques pour sa façon de gérer les violences policières.

Son administration est à l’origine de l'adoption de la loi sur les soins abordables, Obamacare, de l'égalité du mariage, et l’abrogation de Don't Ask Don't Tell. Néanmoins, elle est critiquée pour son bilan en matière de politique étrangère, sur les meurtres par drones à l’étranger, pour ne pas avoir mis fin à la guerre en Afghanistan et pour ne pas avoir fermé Guantanamo. En 2020, Barack Obama fait campagne pour la candidature de son ancien vice-président, Joe Biden, au Bureau ovale.