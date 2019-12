Une vie : Super Mario

Mario, figure emblématique de Nintendo, a traversé les époques avant de se retrouver sur smartphone

*Depuis 1981, Mario traverse les époques du jeu vidéo. À 39 ans, Mario Kart sort pour la première fois sur smartphone. Voici l’histoire du personnage mythique de Nintendo. *

Mario naît en 1981. Il s’appelle alors “Jumpman” et est charpentier dans le jeu d’arcade “Donkey Kong”. La même année, la branche américaine de Nintendo le nomme Mario. Le prénom du propriétaire des locaux de la société aux États-Unis, l’italo-américain Mario Segale, sert d’inspiration à Nintendo.

Le créateur de Mario est Shigeru Miyamoto, le designer japonais de jeux vidéos. “Quand j’étais plus jeune, je voulais vraiment devenir dessinateur de manga (…) dans les mangas japonais, quand vous commencez une série vous devez sans cesse la faire évoluer”, explique-t-il.

À 4 ans, avec la sortie de “Super Mario Bros”, Mario devient la mascotte de Nintendo. Le personnage est alors l’argument marketing de la multinationale japonaise lors de la sortie de sa première console, la NES.

À 12 ans, l’acteur britannique Bob Hoskins l’interprète dans “Super Mario Bros” au cinéma. Malheureusement, le film est un échec critique et commercial. La même année sort une parodie pornographique, “Super Hornio Brothers”. Selon Ron Jeremy, l’acteur incarnant Mario, Nintendo aurait acheté les droits du film pour mettre fin à sa diffusion.

À 14 ans, Mario adopte sa voix définitive, celle de Charles Martinet, un acteur de doublage américain.

Pendant 24 ans, “Super Mario Bros” était le jeu vidéo le plus vendu de l’histoire avec plus de 40 millions d’exemplaires vendus avant d’être battu par “Wii Sports” en 2009. 14 ans plus tard, Mario Kart sort pour la première fois sur smartphone.

En 2019, la série Mario est la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Shigeru Miyamoto pense connaître la raison de son succès : « ce qui le rend spécial c’est que c’est juste un mec normal, ce n’est pas un super-héros. »