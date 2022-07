Nature

Retrouvez l’actualité de l’environnement en France et dans le monde en vidéo. Avec le réchauffement climatique, l’urgence climat est devenue une priorité. Accédez aux témoignages de celles et ceux qui se battent pour la préservation de la planète. Greta Thunberg et d’autres activistes alertent sur la pollution, sur l’importance de préserver l’environnement et les effets de l’industrie et du tourisme sur la biodiversité. En France et à l’international, des initiatives citoyennes sont lancées pour préserver la planète. Certains optent pour des modes de vie alternatifs. Redécouvrez aussi les beautés de la nature et de la biodiversité.