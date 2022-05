2 ans après, l'audience pour l'Affaire du siècle a finalement eu lieu

Où en est l’Affaire du Siècle ?

2,3 millions, c’est le nombre de signataires de l’Affaire du siècle, une attaque en justice lancée en 2019 par des associations environnementales contre l’État Français, dans le but de l’obliger à prendre des mesures plus radicales. Le 14 janvier 2021, l’audience se tenait à Paris.

Une pétition pour dénoncer l’inaction du gouvernement

Le 17 décembre 2018, 4 associations françaises, soutenues par plusieurs artistes et youtubeurs, lancent “l’Affaire du siècle”. Elles donnent 2 mois à l’État pour renforcer ses actions contre le dérèglement climatique, faute de quoi elles menacent de le poursuivre devant un tribunal.

"J’attends de la décision de justice qu’elle rappelle l’évidence, que l’Etat français est coupable, qu’il n’a pas pris et ne prend toujours pas la mesure de la catastrophe. On doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici à 2030, on va 2 fois moins vite que ce qu’il faudrait.", explique Vincent Verzat, vidéaste-activiste de Partagez c'est sympa.

En 36 heures, la pétition dépasse 1 million de signatures. En 1 mois, la pétition dépasse 2 millions de signatures.

Le ministère de la Transition écologique reçoit alors plus de 100 signataires de la pétition. Cela ne suffit pas à convaincre les associations.

La justice face à l’urgence climatique

Le 14 mars 2019, elles déposent leur recours devant le tribunal administratif de Paris. 2 jours plus tard, pour appuyer cette demande, la "Marche du siècle" rassemble des centaines de milliers de personnes à travers la France, dont 36 000 à 100 000 à Paris. L'Affaire du siècle s’inspire notamment d’un précédent aux Pays-Bas en 2015, où la justice a ordonné à l'État de réduire davantage ses émissions de gaz à effet de serre.

Pendant près de deux ans, au cours de l’instruction, les associations et le gouvernement déposent leurs arguments auprès du tribunal.

Jeudi 14 janvier 2021, alors que l’Affaire du siècle a finalement recueilli 2,3 millions de soutiens, l’audience s'est tenue à Paris. Le jugement devrait être rendu fin janvier 2021.