50 jours après avoir été volé, Nicolas retrouve son chien : on a suivi cette incroyable journée

"On a retrouvé le chien !" 50 jours après avoir été volé, Bayou a été retrouvé ! On était avec son maître Nicolas toute la journée pour leurs retrouvailles. Il nous raconte comment des inconnus ont permis ce formidable dénouement, et il a un message pour tous ceux qui se sont mobilisés… ❤️