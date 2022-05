À quoi sert la moustache du chat ?

Pourquoi les chats ont-ils des moustaches ?

Ce n’est pas que pour le style…

Les moustaches du chat, ce n’est pas seulement pour le style ! Elles ont en réalité un rôle pour connecter le chat à son environnement. Le vrai nom des moustaches est vibrisses, et elles se trouvent autour de la gueule, des yeux et dans les oreilles.

Les moustaches compensent ses yeux

À la base se trouve un follicule chargé de nerfs, qui rend ce poil raide ultra-sensible. Un simple contact avec les vibrisses permet au chat de déterminer la position, la taille et la texture d'un objet. C'est parce que les chats sont actifs la nuit qu'ils ont acquis ce moyen de compenser les limites de leur vision.

Mais elles ont d'autres capacités : en détectant les déplacements d'air brusques, elles permettent au chat de sentir les attaques avant qu'elles n'arrivent. Pour se faufiler partout, le chat se sert de ses moustaches et détermine s'il peut passer dans espace étroit. Le chat ayant une mauvaise vision de près, les moustaches compensent ses yeux dès lors qu'il a attrapé une proie et la rapproche de sa gueule.

Enfin, pour nous les humains, elles indiquent son humeur : des vibrisses tendues vers l'avant signifient que le chat anticipe une agression et se sent donc menacé. De nombreux autres mammifères ont des moustaches, mais celles des félins sont parmi les plus développées et efficaces du règne animal.