Action coup de poing à Marseille contre un navire de croisière géant

“Pour nous, c’est le symbole le plus parfait de l’aberration que représentent les croisières”

Le 14 juin, 24 activistes ont bloqué à Marseille l'arrivée du plus grand navire de croisière au monde : le Wonder of the Seas. Cette action est menée par les collectifs Stop Croisières et Extinction Rébellion Marseille, qui espèrent mettre fin à ces pratiques nocives pour l’environnement. “Pour un séjour de 8 jours, avec 48 heures d’escale, le bilan carbone est de 4,5 tonnes de CO2 émis par personne, deux fois ce qu’on devrait consommer par personne et par an en France.” Flight Tracking : ils traquent les déplacements en jet privé des milliardaires

Le Wonder of the Seas fait 370 mètres de long et peut embarquer jusqu’à 7000 passagers. Il contiendrait d’après un activiste “une patinoire, un parc aquatique, des dizaines de bars et restaurants, des murs d’escalade ainsi que des tyroliennes”. “En 2022, à l’heure où la sobriété énergétique devrait être une priorité pour l’espèce humaine, ce genre de monstres est une aberration absolue et représentent à eux-seuls l’absence de volonté et de courage politique de nos élites dirigeantes” Des militants bloquent la Défense pour dénoncer l'inaction climatique