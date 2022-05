Ce dôme radioactif menace les îles Marshall

Aux Îles Marshall, un dôme radioactif menace de s'effondrer

Ce tombeau rempli de déchets nucléaires situé au milieu de l’océan Pacifique se fissure à cause du réchauffement climatique.

Un tombeau rempli de déchets nucléaires au milieu de l’océan Pacifique qui se fissurer à cause du réchauffement climatique : cest la situation à laquelle font face les Îles Marshall, où se trouve le « Dôme Runit ».

Le Pentagone a lâché 67 bombes nucléaires sur l’archipel

Cette « tombe », comme il est surnommé, est l’héritage des essais nucléaires américains pendant la Guerre froide. Entre 1946 et 1958, le Pentagone a lâché sur l’archipel 67 bombes nucléaires, une douzaine d’armes bactériologiques et déversé des tonnes de sols irradiés venant du Nevada.

Les États-Unis ont ensuite réuni et scellé les déchets les plus radioactifs dans ce cratère. Aujourd’hui, le dôme est menacé d’effondrement sous la pression de la hausse du niveau de la mer. En effet, les Îles Marshall pourraient être entièrement submergées d’ici à la fin du siècle. « Le Dôme Runit représente le tragique croisement entre essais nucléaires et changement climatique », estime Michael Gerrard, chercheur à l’Université de Columbia, a visité le dôme en 2010.

Des matériaux radioactifs sont déjà en train de fuiter

Des matériaux radioactifs sont déjà en train de fuiter, et le sol autour du dôme est extrêmement contaminé. Le gouvernement américain affirme que la responsabilité du dôme repose aujourd’hui sur les Îles Marshall. Elles le contestent et cherchent à obtenir une indemnisation pour les effets sanitaires et environnementaux des essais nucléaires. Le Congrès américain a ouvert une enquête en décembre 2019 sur le risque que représente ce dôme. À ce jour, les États-Unis ne se sont pas officiellement excusés auprès des Îles Marshall.