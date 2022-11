Ces glaciers vont "très probablement" disparaître d’ici 2050

De la Tanzanie, aux États-Unis, en passant par la France

Voici les glaciers qui vont très probablement disparaître d'ici 2050, “quel que soit le scénario climatique”, selon l’Unesco. On compte les glaciers du Kilimandjaro, en Tanzanie. Les glaciers des Pyrénées-Mont-Perdu, coincés entre la France et l’Espagne. Les glaciers du parc national de Yosemite et de Yellowstone, aux États-Unis sont aussi menacés, ainsi que les Dolomites en Italie. Le mont Kenya sera aussi touché. De manière générale, les glaciers fondent de plus en plus vite dans le monde. Environ 200 milliards de tonnes par an ont fondu entre 2000 et 2009, et 290 milliards de tonnes par an entre 2010 et 2019. Cette fonte des glaciers peut-être ralentie si l’humanité parvient à réduire ses émissions de CO2, mais elle reste inévitable lors des prochaines décennies. Pour rappel, la fonte des glaciers contribue fortement à la montée des eaux, qui inondera des îles et des villes côtières dès ce siècle, impactant des millions d’êtres humains. La fonte des glaciers a également d’autres conséquences comme des glissements de terrain, des avalanches, des impacts sur l’agriculture et l’accès à l’énergie… 5 questions très simples sur les glaciers