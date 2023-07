La méthode maison : la bouteille d’eau renversée

C’est certainement la méthode la plus connue : la bouteille d’eau renversée dans le pot de la plante. La technique ne nécessite pas beaucoup d'accessoires, un seul à vrai dire : une bouteille d’eau en plastique. Le mieux, c’est de choisir un goulot fin. Après avoir au préalable rempli la bouteille d’eau, on plante celle-ci le plus profondément possible dans la plante. L’eau s'écoulera en fonction des besoins de la plante.

L’oya, le pot en terre cuite

Oya est le nom d’un pot en terre cuite que l’on enfouit dans la terre et que l’on remplit d’eau. Il suffit par la suite de refermer le couvercle pour que la magie s'opère. Les racines vont venir se coller au pot et par porosité, la plante va puiser l’eau à travers le pot. “Le top avec les oyas, c’est que du coup, la plante va prendre en eau que ce dont elle a besoin. Et une oya, ça peut permettre d’économiser jusqu’à 60 % d’eau”, explique Luana.





La méthode par la conductivité

Une autre méthode, celle de la mèche. Pour ce faire, il faut se munir d’un récipient rempli d’eau, plus grand il est et mieux le dispositif tiendra. “À l’intérieur, on va mettre un fil de coton, un bout de serviette, un bout de T-shirt, comme vous voulez. Et on va le relier à la plante. Donc pareil, essayer de faire un trou assez profond pour que la mèche atteigne bien les racines. Et par la conductivité, ça va hydrater”.

Un entretien qui ne s'arrête pas à l’arrosage

Quand on part en vacances, le mieux est de rassembler toutes les plantes au même endroit dans une pièce lumineuse et fraîche, loin des fenêtres pour éviter le soleil direct, au risque de brûler la plante. L’idée est une salle de bain si celle-ci dispose d’une fenêtre. Il est également important de dépoussiérer les feuilles pour libérer les pores de la plante et favoriser la photosynthèse. Pourquoi pas brumiser le feuillage avant le départ des vacances avec de l’eau déminéralisée ou de pluie au-dessus des feuilles, sans oublier le dessous.





Comment savoir si sa plante a besoin d'être arrosée ?

Pour une petite plante, on peut se fier au poids du pot. Le second indicateur est le feuillage. Si celui-ci tombe vers le bas, c’est le signe qu’il manque d’hydratation. “L’idéal, c’est de la bassiner. On la met sur une coupelle ou dans le fond de son évier ou de sa baignoire. On l’arrose un petit peu au-dessus et surtout, on remplit la coupelle. Le substrat va s’imbiber progressivement de la quantité dont elle a besoin. Il faut bien faire la différence entre le fait que ce soit humide et mouillé. Mais si on sent que la terre est encore un peu fraîche, mouillée, on attend. Le plus gros problème, c’est que les gens ont tendance à beaucoup, beaucoup arroser les plantes, pensant que ça va permettre à la plante de tenir plus longtemps, et ça, en fait, c’est une grosse erreur parce que, en noyant votre plante, les racines risquent de pourrir, et du coup, à votre retour de vacances, la plante sera morte”.

L’idéal est donc d’arroser le jour du départ ou la veille mais pas plus que d'habitude. Si les plantes sont en mauvaise état au retour, il faut penser à supprimer les feuilles jaunes ou marrons brûlées avec le soleil pour éviter que la plante ne s’épuise. Cette action va favoriser la pousse de nouvelles feuilles. Prendre garde néanmoins à ne pas enlever tous les feuillages de la plante et la quasi-totalité car la photosynthèse sera impossible et la plante ne pourra pas se régénérer.





Que faire si ma plante est envahie de moucherons ?

Les moucherons de terreau se développent surtout l’été, à cause de la hacker et de l'humidité. Mais ils peuvent être contrés grâce à l'application de nématodes, qui sont des auxiliaires de culture. “Ça va être des larves que vous allez mettre dans l’eau de votre arrosoir, arroser l’eau avec les larves. Elles vont pénétrer dans le terreau, et en fait, elles vont manger les larves des moucherons. On les trouve très facilement sur Internet, ce n’est pas très cher et c’est facile d’application, et c’est testé et approuvé à 1000 %”.