Comment les escargots se reproduisent

Il est notamment question de pénétration mutuelle et de « dard d’amour »…

Un escargot est sourd et quasi-aveugle. Pour trouver un partenaire, il va donc suivre une traînée de bave en se servant de ses antennes supérieures, dédiées à l'odorat, et de ses antennes inférieures, dédiées au goût. Une fois qu'il entre en contact avec son partenaire, les deux escargots vont d'abord se toucher et se sentir pendant plusieurs heures.

L'accouplement dure entre 4 et 12 heures !

Mais comme les escargots sont hermaphrodites – ils ont à la fois des organes reproducteurs masculins et féminins – le reste de l'accouplement devient plus étrange. Ils vont mutuellement se poignarder avec un « dard d'amour », un organe pointu recouvert d'un mucus.

Ensuite, c'est l'accouplement proprement dit : les deux escargots se pénètrent et se fertilisent mutuellement. Mais parce que devenir mère nécessite beaucoup d'énergie, l'organisme de l'escargot va tenter de détruire un maximum du sperme de l'autre. C'est là où le mucus transmis par le dard d'amour entre en jeu : ce mucus est chargé d'hormones qui assurent la survie d'un maximum de sperme, et donc la transmission du patrimoine génétique.

Si l'accouplement est long – entre 4 et 12 heures – la ponte est rapide : trois à six jours après, chaque escargot va déposer sous terre entre 80 et 86 œufs, qui écloront environ deux semaines après. Les escargots peuvent effectuer environ six pontes par an. Chaque bébé mettra environ deux ans pour devenir mature.