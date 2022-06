Comment vont les koalas 2 ans après les incendies en Australie

Si rien n’est fait, “les koalas pourraient disparaître d’ici 2050”

“Deux ans après les feux de brousse, la situation pour les koalas n’est pas la même, elle est pire” explique Nicole Rojas-Marin, responsable du sauvetage animalier pour IFAW : “Avant les feux de brousse, les koalas étaient déjà lourdement menacés et pendant ces feux de brousse catastrophiques, des milliers ont été tués ou déplacés”. Lors des feux géants de 2019-2020, plus de 60 000 koalas ont été tués, blessés ou impactés en Australie. Les incendies ont tué 30 % des koalas en Nouvelle-Galles du Sud et jusqu’à 80 % à Kangaroo Island. Les retrouvailles entre le koala et celle qui l'a sauvé des flammes

“Depuis les feux de brousse, une enquête parlementaire de Nouvelle-Galles du Sud est arrivée à la conclusion que les koalas de Nouvelle-Galles du Sud pourraient disparaître d’ici 2050, ce qui montre à quel point ils souffrent et à quel point ils ont besoin de notre protection. Avec le changement climatique, de plus en plus de ces événements extrêmes se produisent” affirme Nicole Rojas-Marin. Grâce à l’IFAW, une campagne a été poussée pour faire passer le statut des koalas de “vulnérables” à “en danger” en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Queensland et dans la capitale. Mais rien n’est encore gagné. Sur place, les associations se battent pour préserver leur habitat, menacé par l’urbanisation, l’abattage des arbres et les événements climatiques extrêmes. Kangaroo Island, ravagée par les flammes