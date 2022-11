Depuis l'an 1, l'évolution de la température mondiale

Si nos émissions de CO2 doublent d’ici 2100, + 4 degrés sont à prévoir

Autour de 1850, c'est le début d'une augmentation significative des émissions de CO2 dues aux activités humaines qui s'accélère fortement ensuite. En 2020, la température mondiale a déjà augmenté de plus de 1 degré. Et voici trois projections pour les prochaines années jusqu'à 2100. Si nos émissions de CO2 sont divisées par deux d'ici 2050, et atteignent “0 net” vers 2075, l'augmentation peut être maintenue sous les + 2 degrés. COP27: ça sert à quoi?

Si nos émissions de CO2 restent les mêmes jusqu'en 2050 puis diminuent, l’augmentation de températures devrait s'approcher de + 3 degrés, ce qui entraînerait des conséquences bien plus fortes. Et si nos émissions de CO2 doublent d'ici 2100, l'augmentation serait proche de + 4 degrés augmentant encore les conséquences dramatiques. 4 conséquences inattendues du réchauffement de l'Arctique