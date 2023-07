Elsa, 20 ans, tondeuse d'alpagas

Coup dur pour Gaspard, c'est jour de tonte. Par chance, c'est Elisa qui s'en occupe. À 20 ans, elle est tondeuse d'alpagas et une fois par an, elle les débarrasse de leur laine. Brut a passé une journée avec elle et des alpagas, beaucoup d'alpagas. :lama: