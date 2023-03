Elles recueillent des animaux de la ferme chez elles

Il y a Glouglou le dindon, Johnny le coq, Paulette la brebis… Ces animaux de la ferme, Mélodie et Léna ont décidé de les recueillir chez elles et de leur offrir la meilleure vie possible. Bienvenue dans leur sanctuaire pas comme les autres à Thiberville en Normandie. 👉 Ce reportage est réalisé par des étudiants en journalisme de l'ESJ Lille, accompagnés par Brut.