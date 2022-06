En ville, elle cultive 60 fruits et légumes sur son petit balcon

“Cet espace ressemble plus à une jardinerie qu’à une chambre”

“Cet appartement, il fait 36 m2 et j’ai des plantes partout, dans toutes les pièces. J’ai 4 m2 sur le balcon, que j’essaie vraiment d’utiliser au maximum”. Deux-pièces et 36m² en ville, c’est ce qu’il faut à Valéry pour cultiver des fruits, légumes et plantes dans son appartement à Courbevoie. Pour Brut, elle a ouvert les portes de son potager urbain, où elle entretient près de soixante espèces de plantes. Le parking abandonné d'une cité transformé en ferme urbaine

Au départ, elle commence à faire pousser ses cultures dans des “balconnières, des géraniums et des aromatiques”. Elle ajoute ensuite au fur et à mesure d’autres plantes à son potager. “Tant qu’à cultiver, autant joindre l'utile à l’agréable et cultiver des choses que je vais pouvoir manger”. Pour Valéry, il est important de rappeler que cultiver chez soi est accessible à tous. “Il y a un certain nombre de cultures qui sont vraiment très faciles à réaliser, qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Je pense par exemple aux radis”. Tuto : faire un potager sur son balcon