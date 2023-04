Protéger la planète en donnant une seconde vie au plastique





Le plus grand rêve de Fodé : voir son atelier rempli de machines et pouvoir embaucher de jeunes Guinéens qui n’ont pas d’emploi. À Conakry en Guinée, Fodé Camara, 27 ans, a trouvé un moyen artistique de recycler le plastique usagé : créer des sacs. Dans son atelier de couture, il nettoie, expérimente puis confectionne ses créations. La première étape cruciale est le lavage du plastique. “Ça fait 72 heures que les déchets plastiques sont dans de l’eau de javel et du savon, pour les laver”. Pour chaque sachet, Fodé réalise cette étape trois fois, dans trois seaux de nettoyage différent. Le sac est ensuite placé dans un filet pour lui permettre de s'égoutter et de sécher, afin d’être ensuite manipulé.

Il recycle des planches de skate pour en faire des lunettes





Direction l’usine. Le sac est doublé par un autre sac d’une même dimension, afin de garantir une plus grande résistance de la future création. Avec sa machine à coudre, plusieurs déchets plastiques sont alors assemblés pour créer un patron et la forme du sac. Les bouts de plastique sont, par la suite, recouverts du tissu et d’une fermeture éclair. Quelque temps après et avec sa “technologie guinéenne”, Fodé présente un sac, fait entièrement à partir de sacs plastiques et de tissus. Par jour, Fodé en fabrique 4, qu’il vend 70 000 francs guinéens soit 7, 47 euros.

Elle recycle des conteneurs en abris sécurisés pour vélo





“Lorsque j'avais 9 ans, j'ai eu beaucoup de maladies”





À 9 ans, Fodé Camara est atteint de drépanocytose, une maladie génétique qui touche les globules rouges. À 12 ans, son oncle demande au père de Fodé de le récupérer pour l’aider. Pour le couturier, c’est en “quelque sorte” cet évènement qui lui permet de quitter son village. Il commence alors son activité en 2018, après l’obtention de son bac. Aujourd’hui, le jeune artisan vit de ses créations : “Il faut que je laisse des choses qui vont être utiles pour les autres”, affirme Fodé. Actif dans la protection de l’environnement avec ses créations recyclées, il aimerait également participer à la création de postes dans son usine.

Le parcours de recyclage d'une boîte de conserve