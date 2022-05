Île Maurice : des dizaines de dauphins retrouvés morts

Des dauphins retrouvés morts au large de l'Île Maurice

Depuis la fin du mois d’août, plus d’une vingtaine de cétacés ont été retrouvés morts sur les côtes de l’Île Maurice. La cause de leur décès suscite encore des interrogations.

Plus de 27 dauphins se sont échoués au large de l’Île Maurice, principalement au sud-est de l'île. Les images de leurs corps inanimés se multiplient dans les médias.

La marée noire en cause ?

Ces dauphins se sont échoués dans une zone touchée par l’accident du MV Wakashio survenu au début du mois d’août. Il avait provoqué une marée noire. « Ce bateau a coulé en face de nos côtes, et le lendemain matin, voilà ce que l'on retrouve… 14 dauphins échoués. Et selon les pêcheurs, il y en a encore qui flottent et qui arrivent sur le rivage », témoigne Preetam Damoo, conseiller municipal.

Pour l’instant, aucun élément ne permet de relier ce phénomène à la marée noire, selon les autorités. « D’après les premiers renseignements que j’ai eus, il paraît qu'il n’y aurait aucun lien avec le Wakashio. On ne sait pas encore, c'est avec des analyses scientifiques que nous obtiendrons des réponses », a déclaré Sudheer Maudhoo, ministre de l’Économie bleue et des Ressources marines.

Plusieurs hypothèses

En attendant, plusieurs hypothèses sont émises : une perturbation liée à des sonars, un accident de pêche ou une attaque de requin. Néanmoins, les Mauriciens ne sont pas forcément convaincus. Ils dénoncent une mauvaise gestion du phénomène et un manque de transparence.

Pour rassurer les habitants inquiets, les autorités permettent à certaines ONG d’assister aux autopsies de plusieurs dauphins. Elles ont début le 26 août. « La seule chose qu’on peut dire, c’est que les animaux paraissaient propres et qu’ils n’avaient rien dans l’estomac. Il n’y avait pas de trace d’huile sur leur corps, ni dans l’estomac, ni dans les poumons », indique Huges Vitry, vice-président de la Marine Megafauna Conservation Organisation.