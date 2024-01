Près de Reims, 1,8 tonne d’ivoire est détruite. Défenses brutes, “ça peut aller des toutes petites, des éléphanteaux, à des défenses de 50 kilos”, défenses sculptées, bijoux en ivoire, bracelets, colliers… “Tout ce que nous avons ici, un peu moins de 2 tonnes au total, ça représente à peu près 200 éléphants qui sont morts” commente Mia Crnojevic, chargée de campagne pour IFAW (Fonds International pour la Protection des Animaux). Les produits en ivoire sont déposés dans une benne, “qui va ensuite être amenée à la concasseuse, qui va ensuite passer tout ça pour le réduire en petits morceaux. Ces petits morceaux vont partir à l’incinérateur pour assurer la destruction totale de cet ivoire” décrit Mia Crnojevic.

“La destruction, c'est surtout pour donner un message très clair, pour dire qu'il n'y a pas de valeur commerciale qui est associée à cet ivoire parce que c'est la valeur commerciale qui stimule une demande, une demande qui est responsable de la tuerie des éléphants” déclare la chargée de campagne pour IFAW, qui ajoute : “On est sur des milliers d'éléphants qui meurent tous les ans pour ça et on est sur 1000 écogardes qui sont morts dans la dernière décennie en protégeant ces espèces. La destruction, en soi, c'est donc l'idée de trouver une solution responsable et elle serait que ces ivoires ne se retrouvent jamais sur le marché, ce qui pourrait encore stimuler la demande”.

Les objets présents aujourd’hui sont des objets donnés par des particuliers ou des objets saisis par les douanes. Concernant les objets donnés par des particuliers, “ce sont surtout des gens qui se retrouvent héritiers de ces, on va dire, cadeaux empoisonnés, ils ne savent pas quoi en faire. C'était à l'époque un autre regard sur les animaux. Donc c'était soit leurs grands-parents, leurs parents qui ont chassé l'animal ou c'étaient des cadeaux donnés à l'époque. On est surtout sur des objets dits très anciens, des antiquités” décrit Mia Crnojevic. Pour les saisies de douane, “c'est principalement sur Roissy Charles de Gaulle que la douane saisit. Cela peut être des colis adressés par des plateformes postales, types Chronopost ou autres, ou ça peut être dans des bagages de particuliers” indique Xavier Morvan, directeur régional de l'OFB (Office français de la biodiversité) pour le Grand-Est.





“Il y avait à peu près 1 million d'éléphants en 1975, il en reste actuellement un peu plus de 400 000, principalement du fait du braconnage. Dans certains pays africains, des éléphants continuent à être tués tous les ans. C'est entre 15 000 et 20 000 éléphants qui sont tués en ce moment. En 2010, il y avait à peu près un éléphant qui était tué tous les quarts d'heure. Ça a légèrement diminué. Actuellement, c'est un éléphant qui est tué en Afrique toutes les demi-heures, mais c'est vraiment trop” précise Xavier Morvan. Il ajoute qu’en France, “ce qui est interdit, ça n'est pas la détention, c'est la mise en vente. Vous pouvez détenir un ivoire à un titre familial, par exemple dans un héritage, par contre, ce qui est interdit, c'est effectivement la commercialisation de cet ivoire. Donc nos équipes, par exemple, surveillent toutes les plateformes de vente en ligne et dès qu’un objet est mis en vente, l’OFB, les douanes, la gendarmerie nationale, font des procédures judiciaires pour sortir ces ivoires du marché illégal”.

Depuis quelques années, “un changement au niveau des mentalités” a eu lieu concernant l’ivoire, explique Mia Crnojevic, chargée de campagne pour IFAW. “Il y a eu une fermeture des marchés d'ivoire, c'était au niveau global. Les marchés se sont fermés en Chine, aux États-Unis, au sein de l'Union européenne aussi. Donc aujourd'hui, le commerce d'ivoire est pratiquement interdit au sein de l'Union européenne. Après, pour certains, il y a des dérogations”. “On considère aujourd'hui que l'ivoire ne vaut rien” ajoute Xavier Morvan.

