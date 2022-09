Ils libèrent 2 crocodiles enfermés dans le garage d'un pavillon

“Ce n’est pas possible de voir des animaux dans ces conditions-là”

Pour Brut, notre journaliste s’est rendu à Étréchy, en banlieue parisienne, afin d’assister à la libération de 2 crocodiles et un caïman détenus depuis plus de 20 ans dans la cave d’un papillon. “On intervient à la demande de la justice, c’est le parquet d’Évry qui nous a confié les animaux, donc on a une ordonnance de placement, parce que ces animaux étaient détenus dans des conditions qui sont intolérables. Les animaux étaient, on pourrait dire, dans une petite bassine en plastique, il n’y avait pas de lumière naturelle, donc un animal qui a besoin de soleil, là, il n’en n’avait pas”, explique Arnauld Lhomme, responsable des enquêtes pour Action Protection Animale. Cet été, un animal sera abandonné toutes les 3 minutes

D’après lui, il y a encore “beaucoup, beaucoup d’animaux sauvages” qui sont détenus par des particuliers, et c’est quelque chose qui est “très florissant”. “Pourquoi passer 1 kilo, entre guillemets, d’une substance stupéfiante et pas réussir à passer un petit caméléon qui va faire 40 grammes ? C’est sûr qu’on peut passer ce qu’on veut, donc il y a des fournisseurs partout, il y a une réglementation qui est différente dans certains pays, donc on peut acheter certaines espèces dans d’autres pays qu’ici, on n’aura pas le droit de détenir, mais on va pouvoir le ramener tranquillement étant donné qu’il n’y a plus de frontières.” Bientôt un certificat pour devenir propriétaire d'un animal ?