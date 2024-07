Ils communiquent avec votre chien, arnaque ou réalité ?

Qu'est-ce que la communication animale ?





Christophe Hugnet, conseiller à l'exercice professionnel pour l'Ordre national des vétérinaires, explique : "La communication animale pose un certain nombre de problématiques. La première, c'est que, malheureusement, ce sont des gens qui profitent de la crédulité et de la détresse des détenteurs, propriétaires d'animaux." Ces communicants prétendent pouvoir échanger avec les animaux, vivants ou morts, en utilisant simplement leur nom ou une photo. Certains affirment avoir un "don", tandis que d'autres disent que c'est une compétence qui s'apprend, leur permettant ainsi de vendre des formations coûteuses.

Une séance de communication animale testée





Pour en avoir le cœur net, notre journaliste a organisé une séance en visio avec une communicante animale et son chien Saez. La communicante lui a demandé des photos de Saez avant la séance, expliquant : "Ça arrive que je reçoive directement les messages quand je vois la photo." Lors de la séance, elle a affirmé que Saez était hyperactif et que son maître était plus souvent absent dernièrement, des informations que le journaliste lui avait déjà fournies. Quant aux aboiements de Saez sur le balcon, la communicante les a expliqués par un sentiment de solitude, alors que le chien n'est jamais laissé seul, la porte du salon restant ouverte.

Les mises en garde des professionnels





Selon Christophe Hugnet, "ça a des conséquences, en particulier pour les animaux vivants, c'est qu'il y a souvent un retard à la prise en charge vétérinaire, avec des orientations pseudo-thérapeutiques qui sont parfois extrêmement farfelues." Selon le conseiller, pour les animaux décédés, cela empêche un deuil sain en laissant croire qu'une communication reste possible. Des études scientifiques récentes “n'ont pas réussi à démontrer les prétendues capacités des communicants animaux à distinguer les animaux vivants des morts”. Christophe Hugnet ajoute que les vétérinaires pratiquant cette activité risquent de lourdes sanctions pour "charlatanisme", leur exercice devant reposer sur les données scientifiques avérées.

La communicante interrogée admet qu'elle ne pose pas de diagnostic médical et conseille à ses clients d'abord consulter un vétérinaire. Le journaliste conclut que lors de sa séance, les informations délivrées étaient soit déjà connues, soit hasardeuses. Ce phénomène grandissant soulève des inquiétudes. Le journaliste rappelle que le but de cette vidéo n’est pas de “vous dire ce qu’il faut croire ou pas croire, mais de décrypter un phénomène en plein essor afin de vous faire votre propre point de vue, en vous basant sur toutes ces informations”.