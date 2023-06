Une liaison à la voile entre le continent et la Corse





“On fait comme le ferry, mais à la voile, et on n'emmène pas les voitures. Ce n'est pas une croisière, c'est du transport” explique Rémi, skippeur de la coopérative Sailcoop. Le voilier vient de quitter Saint-Raphaël, il va rejoindre Calvi où il arrivera “dans 18 à 24 heures”. L’équipage a fait “des pieds et des mains pour avoir le droit de faire ça” et ils y sont finalement arrivés : proposer un trajet à la voile pour rejoindre le continent à la Corse. Le voilier opère durant tout l’été. Parmi les passagers du jour, se trouve Marie qui ne prend plus l’avion “par conviction écologique” et qui s’intéresse “du coup aux autres moyens de transport”. Malo, lui, est un “adepte de la lenteur”. Après un trajet en train de nuit, il vient d’embarquer sur le bateau. Pour revenir sur le continent, il prendra le chemin en sens inverse, en empruntant les mêmes moyens de transport.

Et si c'était ça, le bateau du futur ?





“Ce genre d'arrivée est tellement plus époustouflant qu'un tarmac tout bétonné”





Dauphins, couchers de soleil, et même baleines… La route est pleine de bonnes surprises. “J’aime bien servir à quelque chose. Et là, j'ai l'impression de servir à quelque chose, je fais pas juste des ronds dans une baie pour aller voir des dauphins. Et ce serait bien qu'on se développe pour avoir des gens, juste des habitants, pour les déménagements, toutes sortes de choses” affirme Rémi, skippeur. Si l’équipage guide le bateau sur la mer en direction de la Corse, les passagers doivent préparer eux-mêmes les repas. Des cabines sont à leur disposition pour la nuit.

Ils importent leur café en voilier





Au petit matin, les côtes corses sont déjà visibles. “Du coup, c'est un peu triste parce que ça veut dire un peu la fin du voyage. Et là, j'ai pas du tout envie de remettre le pied à terre” commente Marie, l’une des passagères, qui ajoute : “C'est une nouvelle façon de voyager qui me rend très heureuse, Quand je dis à mes potes que j'ai arrêté l'avion, ils croient que j'ai arrêté de voyager. C'est très drôle parce que ce n'est pas du tout d'arrêter de voyager, au contraire, c'est de voyager autrement. Ce genre d'arrivée est tellement plus époustouflant qu'un tarmac tout bétonné. Là, j'ai l'impression d'avoir quitté le quotidien depuis très, très longtemps, alors que ça ne fait ‘que’ 20 heures”.

Des avions plus écologiques, c'est vraiment pour bientôt ?





Sailcoop a été créé en 2021





Pour l’équipage, composé de Rémi et Marianne, elle aussi skippeuse, ils repartent dans quelques heures pour le continent, avec à leur bord huit nouveaux passagers, qui ont souhaité prendre le voilier plutôt que l’avion. Jusqu’à mi-octobre, ils opéreront les liaisons entre la Corse et le continent pour tous ceux qui le souhaitent. Le projet Sailcoop a été lancé en novembre 2021. “On a décidé de se constituer en coopérative. On observe évidemment une appétence croissante pour le voyage low carbone, et il y a beaucoup de sites qui aujourd'hui permettent de faire un itinéraire juste avec le train ou juste avec des moyens doux. Et donc, avec deux voiliers, on va pouvoir emmener 1000 personnes en Corse et en ramener 1000. Donc, c'est 2000 billets à vendre cette année. Et c'est un gros défi” déclare Maxime de Rostolan, fondateur de Sailcoop.

Il réduit les nuisances de son bateau dans les zones protégées





Sur le voilier, huit skippers se relaient. Le trajet coûte 240 euros par personne, “avec les repas bio et végétariens, inclus. Alors, évidemment, on est au début de l'aventure et c'est pas encore rentable. Dès qu'on aura 4 ou 5 bateaux comme celui-ci, ce sera rentable et on pourra faire vivre une équipe et développer d'autres lignes et donc on espère que cette année nous emmènera vers cet horizon désirable” conclut le fondateur de Sailcoop, Maxime de Rostolan.

Visite d'un gîte écologique en Bretagne





Avec la société coopérative Sailcoop, le transport maritime fait un peu de plus vers l’écologie. Relancer le transport de passagers à la voile, c’est l’objectif que s’est fixé la coopérative, née à Vannes en Bretagne. C’est la première fois qu’une liaison à la voile est proposée entre Calvi, en Corse, et le continent. De quoi séduire ceux qui ne veulent pas prendre de ferry comme le propose quotidiennement Corsica Ferries. Contrairement à un ferry, l’heure d’arrivée du bateau dépend de la météo. Mais c’est compter sur un trajet zéro carbone, avec lequel l’emprunt sur l’environnement est particulièrement faible.