A 23 ans, elle étudiait la première personne à étudier les chimpanzés à l’état sauvage dans le parc national de Gombe, en Tanzanie. “C'était la meilleure période de ma vie. Je voulais aller en Afrique depuis l'âge de dix ans. Je voulais juste en savoir plus sur les chimpanzés en Afrique” explique Jane Goodall. Elle est depuis devenue l’une des activistes dont la voix a le plus de portée sur la planète. Entre ses débuts et sa reconnaissance, Jane Goodall a dû surmonter de nombreux obstacles sur lesquels elle revient aujourd’hui, à l’âge de 90 ans. “Je n'étais qu'une petite fille ordinaire qui a grandi pendant la Seconde Guerre mondiale et qui voulait vivre des aventures, explorer la nature. Tout le monde se moquait de moi. Nous avions très peu d'argent quand j'étais jeune, la Seconde Guerre mondiale faisait rage, on me demandait : “Jane, comment vas-tu aller en Afrique ? Vous n'avez pas d'argent, c'est loin, c'est plein d'animaux dangereux et tu n'es qu'une fille.”

C’est grâce au soutien de sa mère que la jeune fille n’a pas perdu ses objectifs de vue. “Ma mère m'a dit que si tu veux vraiment faire quelque chose comme ça, tu vas devoir travailler très dur et profiter de chaque opportunité. Et si tu n'abandonnes pas, il y a des chances que tu y arrives. C'est ce que je dis aux jeunes du monde entier, en particulier à ceux des communautés défavorisées. Et je ne peux pas vous dire combien m'ont écrit ou dit : "Jane, je veux te remercier, parce que tu l'as fait, tu m'as appris que je peux le faire aussi.” Et cela ne veut pas dire qu'ils voulaient tous aller en Afrique. Cela signifiait simplement qu'ils pouvaient suivre leur rêve, peu importe leur rêve, afin de l'atteindre” déclare Jane Goodall.

Comment Jane Goodall a changé la façon dont l'homme voit les animaux





Pour Jane Goodall, tout le monde peut jouer un rôle dans le combat de son choix s’il décide de s’y engager. “Si une jeune personne est engagée, disons, contre le changement climatique ou la perte de biodiversité, ou qu'elle est inquiète du gaspillage alimentaire... Ces jours-ci, les jeunes sont très conscients. Ils se soucient de toutes sortes de mauvaises choses que nous faisons. Pour changer le monde aujourd'hui, (...) tout le monde doit agir. Nous avons besoin de gens en politique, nous avons besoin de gens dans les entreprises, mais nous devons nous rappeler que chacun d'entre nous, quelle que soit la région dans laquelle nous nous trouvons, a un impact sur la planète chaque jour”.

Elle parle notamment de “ceux d'entre nous qui vivent dans des sociétés riches”. Selon elle, “ils peuvent choisir le type d'impact que nous avons”. En achetant un nouveau produit, elle invite à s’interroger : “Lorsqu'il a été fabriqué, a-t-il nui à l'environnement ? Était-ce cruel envers les animaux ? Est-ce bon marché à cause de salaires injustes ou du travail d'enfants réduits en esclavage ? Si c'est le cas, ne l'achetez pas”. A ceux qui diront que d’autres produits coûtent plus chers, l’activiste pour l’environnement répond : “Si vous payez un peu plus, vous valoriserez davantage le produit et vous gaspillerez moins car les déchets humains constituent un énorme problème”. Régulièrement, elle va à l’encontre de “jeunes gens”. “Ils sont tellement pleins de passion et de détermination. Une fois qu'ils comprennent les problèmes et qu'on leur donne la capacité d'agir, ils n'abandonnent pas, ils continuent, même si cela semble impossible. Et s'ils font une erreur, ils réfléchissent à nouveau et essaient une autre méthode”.

L'éthologue et anthropologue britannique est à l’origine du programme Roots and Shoots de l'Institut Jane Goodall. “Le programme environnemental et humanitaire est destiné aux jeunes. Ils choisissent trois projets pour rendre le monde meilleur parce que tout est lié : un projet qui aide les gens, un projet qui aide d'autres animaux, parce que en réalité biologiquement des animaux, et un projet qui aide l'environnement” décrit la défenseuse de l’environnement. Elle précise que ce programme est présent dans 70 pays. “Ce sont les jeunes qui se retroussent les manches et passent à l'action. Ils changent le monde au moment même où nous parlons. J'ai de l'espoir grâce aux jeunes. parce que la nature est incroyablement résiliente et que les endroits que nous avons détruits peuvent redevenir verts et abriter la biodiversité, peut-être pas exactement comme avant, mais bien mieux qu'aujourd'hui”.

Elle conclut : “Le conseil que j'aimerais transmettre aux jeunes, c'est exactement celui que ma mère m'a donné : si tu veux vraiment faire quelque chose, tu dois travailler très dur. Il faut profiter de chaque opportunité et ne pas abandonner. Et puis potentiellement vous trouverez un moyen. Un autre message que je voudrais transmettre aux jeunes est qu'au cours de ma très longue vie, j'ai découvert que les gens, si on veut les changer, il faut trouver un moyen pour qu'ils changent de l'intérieur. Si vous leur criez dessus, que vous les pointez du doigt et que vous leur dites que ce qu'ils font est mauvais, ils ne voudront pas vous écouter. Ils pourront éventuellement vous dire ce que vous voulez entendre, mais c'est tout. Il faut donc réellement atteindre leur coeur, et je fais cela en racontant des histoires”.

Jane Goodall, née le 3 avril 1934 à Londres, est une primatologue renommée qui a consacré sa vie à l'étude des chimpanzés et à la préservation de l'environnement. Sa passion pour les primates a commencé dès son plus jeune âge, et elle a poursuivi ses études en primatologie à l'université de Cambridge. L'histoire de Jane Goodall est étroitement liée à son travail révolutionnaire avec les chimpanzés en Tanzanie, dans le parc national de Gombe Stream. En 1960, elle a commencé à étudier les chimpanzés sauvages, adoptant une approche novatrice en observant leur comportement social et familial. Ses découvertes ont remis en question de nombreuses idées préconçues sur la nature humaine et ont ouvert de nouvelles perspectives sur la vie des primates.





L’Institut Jane Goodall fondé en 1977





Fort de ses observations, Jane Goodall a fondé l'Institut Jane Goodall en 1977, une organisation dédiée à la recherche sur la vie sauvage, la préservation de l'environnement et l'éducation. L'institut travaille à la protection des chimpanzés et de leur habitat naturel, tout en sensibilisant le public à l'importance de la conservation. Outre ses contributions scientifiques, Jane Goodall est également connue pour ses engagements en faveur de la sensibilisation environnementale. Elle donne régulièrement des conférences à travers le monde pour partager son expérience et encourager la protection de la biodiversité.





En 1986, Jane Goodall a été nommée messagère de la paix des Nations Unies, un titre honorifique en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir la compréhension entre les peuples et la protection de la planète. Elle a également reçu de nombreux prix prestigieux, dont le prix Kyoto en 1990. Son travail a été largement couvert par des médias tels que National Geographic, qui a publié de nombreuses de ses découvertes et contributions à la science. Les reportages et documentaires consacrés à Jane Goodall ont contribué à sensibiliser le public à l'importance de la conservation et à susciter l'intérêt pour la vie des chimpanzés.





Au fil des années, Jane Goodall s'est également impliquée dans la sensibilisation aux problèmes climatiques, soulignant l'interconnexion entre la préservation de la vie sauvage, la santé de la planète et le changement climatique. Elle continue de donner des conférences sur ces sujets cruciaux, cherchant à inspirer les générations futures à prendre des mesures pour préserver la diversité biologique et maintenir l'équilibre écologique. Jane Goodall est bien plus qu'une primatologue renommée. Elle incarne l'esprit de la recherche scientifique engagée, de la sensibilisation environnementale et de la préservation de la diversité biologique, contribuant ainsi de manière significative à la compréhension de notre monde naturel et à la protection de notre planète.