L’île de La Réunion a été secouée lundi 15 janvier par le cyclone Belal provoquant de fortes rafales de vents pouvant atteindre les 250 km/h et d’importantes précipitations. Si un décès a été confirmé, le bilan est moins “cataclysmique” que celui qui avait été redouté. Sur X, anciennement Twitter, le président de la République, Emmanuel Macron, s’est exprimé en affirmant sa “reconnaissance aux forces engagées à La Réunion pour porter secours à nos compatriotes sinistrés”.

Sur place, Damien, un habitant de l’île, fait le point : “J'habite à l'île de La Réunion, sur la côte ouest plus précisément, et on subit en ce moment les conséquences du cyclone Belal, qui est en train de traverser notre île. Alors, on était il y a pas si longtemps en alerte violette, l'alerte violette qui est une première pour nous ici, à La Réunion, qui a été déclenchée, où même les secours n'ont plus le droit de sortir à l'extérieur. Nos volets sont tous fermés, comme vous pouvez voir, parce que les vents peuvent atteindre jusqu'à 250 km/h selon la préfecture de La Réunion. L'alerte violette a été levée, mais nous sommes toujours en alerte rouge, donc il y a un risque de vents forts et de pluies conséquentes sur l'île. On subit pas mal de vent, pas mal de bourrasques, comme je disais. C'est pas exceptionnel pour nous, les Réunionnais, puisqu'on a l'habitude de vivre avec ces cyclones”.

“L'œil du cyclone, c'est l'endroit le plus calme du cyclone”





Pour limiter les dégâts, les Réunionnais ont anticipé au maximum en remplissant par exemple les poubelles vertes extérieures d’eau afin d’éviter qu’elles s’envolent et afin qu’elles puissent servir de réserves en cas de besoin. “On a même sécurisé les machines à laver, qui, avec le vent, on ne se rend pas compte, mais à 250 km/h, peuvent s'envoler, donc on a mis des pierres artificielles on les a protégées avec un plexiglas pour que le matériel ne soit pas trop endommagé pendant ce cyclone” décrit Damien. L'œil du cyclone Belal a atteint l’île. “Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'œil du cyclone, c'est l'endroit le plus calme du cyclone. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Par contre, attention, parce que c'est le calme avant la tempête parce que juste après ça, on va se prendre un “lenguetement" comme vous en avez pris et il n'arrive pas doucement, il arrive furtivement comme ça tu ne le vois pas arriver” commente un internaute.

Laurine, une autre habitante, témoigne : “J'ai décidé de partager avec vous ce qu'il s'est passé un petit peu autour de Saint-Pierre. Les gens commencent à sortir de chez eux. Par contre, on n'est pas sûr, en fait, que l'épisode cyclonique soit complètement terminé. Puisque, comme il s'est passé hier soir, le cyclone a changé de trajectoire. Donc on n'est pas sûr qu'il revienne pas sur nous”. Après avoir quitté La Réunion, le cyclone Belal est allé sur l’île Maurice où des pluies torrentielles ont commencé à tomber.

