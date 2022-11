Le faisan-pigeon disparu depuis 140 ans est réapparu

Le faisan-pigeon de nouveau vu au large de la Papouasie

Cette espèce d'oiseaux était considérée comme éteinte depuis 140 ans mais ce n'était en fait pas le cas comme le montre ces images filmées. Cette vidéo a été réalisée en septembre 2022 sur l'île montagneuse Ferguson de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Habitée par environ 20 000 habitants, elle est d’une taille comparable à celle de la Guadeloupe. La fameuse espèce filmée, c'est un faisan-pigeon à nuque noire. Pourquoi le dodo, l’oiseau, a disparu ?

La dernière fois qu'on en avait vu, c'était en 1882 sur la même île. Deux spécimens avaient alors été collectés. Depuis, on n'en avait plus aucune trace. Mais ces dernières années, des résidents insulaires ont déclaré avoir vu des faisans-pigeons. Une équipe d’ornithologues a même essayé de les repérer pendant deux semaines en 2019. Sans succès. Une nouvelle expédition plus longue a donc été lancée début septembre 2022. Pendant près d'un mois, les chercheurs ont sillonné l’île et interrogé des habitants. 31 nouvelles espèces éteintes et de nombreuses autres menacées

Une lueur d’espoir pour les autres espèces d’oiseaux disparues

C'est finalement un chasseur du village de Duda Ununa qui a aidé les scientifiques en leur disant avoir entendu un cri d'oiseau différent des autres espèces près de la rivière Kwama à 1000 mètres d'altitude. Douze pièges photographiques et huit caméras ont été placés par l'équipe sur les pentes du mont Kilkerran. L'une d'entre elles s'est finalement déclenchée le 22 septembre à 14h12. Une surprise inespérée à deux jours de la fin de l'opération. Diego, la tortue géante qui a sauvé son espèce

Si les responsables de la recherche qualifient cette découverte d'incroyable lueur d'espoir pour les autres oiseaux disparus, ils sont tout même plutôt pessimistes. Selon eux, la population de faisans-pigeons à nuque noire est petite et en déclin. Les défenseurs de l'environnement qui ont participé aux recherches sont encore plus inquiets car le principal propriétaire foncier de la zone a signé un accord avec une entreprise forestière risquant de détruire l'habitat du faisan-pigeon. Comment la mer d'Aral a disparu