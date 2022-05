Le gerenuk, une espèce "quasi-menacée"

Découvrez le gerenuk, la « gazelle girafe »

Cette espèce quasi menacée ne vit que dans quatre pays d’Afrique.

Vous me connaissez ? Non ? C’est normal : je suis extrêmement rare. On me surnomme la « gazelle girafe » : je suis le gerenuk, et ma population décline.

1m60 long de la tête à la queue

Je ne vis que dans quatre pays d’Afrique : l'Éthiopie le Kenya, la Somalie et la Tanzanie. Je ne me nourris que de feuilles et de plantes, et peux passer toute ma vie sans jamais boire.

Je n'ai pas de saison des amours, je peux me reproduire toute l’année ! J’ai une anatomie particulière, avec un corps de 1m60 long de la tête à la queue (je peux me mettre debout). Cela me me permet d'accéder à de la nourriture inaccessible aux autres herbivores africains.

Cette anatomie me permet également de courir jusqu'à 100km/h. Les mâles ont des cornes jusqu'à 45cm de long dont ils se servent pour défendre leur territoire. J'ai des glandes odorantes au niveau des yeux grâce auxquelles je marque mon territoire.