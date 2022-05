Le glouton est l'animal le plus féroce du Grand Nord

Le glouton, féroce et vorace

Il est l'animal le plus féroce du Grand Nord. Son nom anglais : wolverine.

Au premier abord, il peut paraître mignon, et pourtant… Le glouton - wolverine en anglais - est considéré comme l’un des mammifères les plus féroces de la taiga et de la toundra, en Amérique du Nord et en Eurasie.

Il peut manger un caribou

Parmi les proies de cet animal solitaire : des rongeurs, des lièvres et des ceufs d’oiseaux. Et plus surprenant : des animaux beaucoup plus gros que lui, comme des caribous. Ceux-ci peuvent peser jusqu'à 10 fois son poids !

Le glouton peut pourchasser ses proies sur plus de 40 km. Mais malgré ses aptitudes pour la chasse, il reste un opportuniste. La majeure partie de son régime alimentaire est composée de carcasses.

Pour en trouver, il n'hésite pas à attaquer des grands prédateurs fin de leur dérober le butin de leur chasse. À lui seul, il peut tuer un lynx ou faire fuir une meute de loups. Il peut même faire face à un ours afin de protéger son repas.