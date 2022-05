Le GOGOCLUB, un hôtel pour chiens en Chine

Un hôtel… pour chiens !

Le GOGOCLUB de Qingdao, en Chine, accueille les chiens domestiques pour les vacances ou la journée.

« Dans les villes, les chiens ne sont pas du tout libres. C’est pour ça que j’ai voulu créer un endroit où les chiens peuvent courir et s’amuser. » Shi Hong a ouvert le GOGOCLUB, un hôtel pour chiens. Cet établissement de Qingdao, en Chine, peut accueillir de 20 à 30 chiens.

« On nous les confie sur de longues durées »

Shi Hong a eu l’idée de fonder cet établissement lorsqu’il a constaté que de nombreux chiens vivaient dans des lieux non adaptés. « Certaines personnes les trouvent dans la rue mais n'ont pas forcément de quoi les accueillir chez eux. On nous les confie sur de longues durées. Il y a aussi des gens qui viennent d’avoir un enfant. Le bébé est trop petit et il faut une période de transition. Alors le chien reste ici un ou deux ans. Et il y a ceux qui emmènent leur chien à la garderie. Ils le laissent ici quelques heures pour qu’il s’amuse. »

Les chiens peuvent se socialiser avec leurs congénères et interagir avec les humains. Ils ont accès à une cour de 1.300 m². « Ça fait très longtemps que je vis avec des chiens. Je veux vraiment tisser des liens avec eux », affirme Shi Hong. Il poursuit : « Il ne s’agit pas de les mettre dans une cage et d’attendre le retour de leur maître cinq, dix jours ou six mois plus tard. Quand ils restent tout ce temps à attendre leur maître, c’est vraiment triste. »

« Le tempérament d’un chien, son assurance, sa confiance, se forment au quotidien »

S’ils ne sortent pas, ces animaux peuvent être malheureux, et même faire une dépression. « Les chiens doivent voir des motos, des vélos, des enfants… C’est important qu’ils connaissent leur environnement. Si le chien ne socialise pas assez, ce sera difficile pour lui d’aller dehors. Il va se méfier de tout. Et quand il sera dehors, il ne sera pas amical avec les gens ni avec les autres chiens », explique Shi Hong.

En Chine, ce sont principalement les jeunes personnes qui adoptent des animaux. En 2018, le marché des chiens de compagnie a dépassé les 13 milliards d’euros, dont 70 % sont consacrés aux produits de consommation. Pourtant, le plus important, c’est avant tout l’exercice, d’après Shi Hong.

Il argumente : « Les maîtres me demandent souvent de faire attention à ce que je leur donne à manger et à boire. Cela fait plusieurs dizaines d’années que je m’occupe de chiens. J’ai remarqué que leur faire faire de l’exercice était bien plus important que l’alimentation. Il faut aussi leur donner confiance en eux. Leur donner confiance en nous et dans les autres chiens. Le tempérament d’un chien, son assurance, sa confiance, se forment au quotidien. »