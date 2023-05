L'agriculture intensive comme cause principale

Le nombre d'oiseaux en Europe a diminué de manière alarmante au cours des dernières décennies, avec une baisse de 25 % en 40 ans. Cette diminution représente la disparition de près de 800 millions d'oiseaux depuis 1980, soit une moyenne de 20 millions d'oiseaux en moins chaque année. Selon une étude menée par des chercheurs du CNRS et de l'université de Montpellier, l'agriculture intensive est identifiée comme la principale cause de cette catastrophe écologique. Dans les zones agricoles, la diminution du nombre d'oiseaux atteint même 57 %. Il s'agit de la première étude à établir une corrélation directe entre l'agriculture intensive et le déclin des populations d'oiseaux en Europe.

Les chercheurs ont examiné plusieurs facteurs influençant cette situation, notamment l'augmentation de la quantité d'engrais et de pesticides utilisés dans l'agriculture. Cette utilisation accrue de produits chimiques a entraîné une diminution significative des populations d'oiseaux, en particulier chez les espèces insectivores. Le changement climatique est également identifié comme un facteur contributif à ce déclin, occupant la deuxième place parmi les raisons de cette diminution.

“Une signature de la dégradation profonde de l’environnement”

Le problème de la disparition des volatiles en masse ne se limite pas aux zones agricoles. Les milieux urbains ont connu une diminution de 28 % du nombre d'oiseaux, tandis que les milieux forestiers ont enregistré une baisse de 18 %. Les scientifiques ont analysé les données provenant de 28 pays européens pour parvenir à ces conclusions. L'étude révèle également que les oiseaux agricoles et forestiers ont subi des pertes encore plus importantes dans les zones où l'exploitation agricole est intensive, avec une diminution de 43 % et 19 % respectivement. Cependant, le nombre d'oiseaux nichant en milieu urbain a connu une augmentation de 9 %, soulignant ainsi l'importance de préserver les habitats urbains pour soutenir la biodiversité.

Les chercheurs soulignent que ce déclin alarmant témoigne des effets néfastes des activités humaines sur un groupe diversifié d'espèces ayant des besoins écologiques différents. Il reflète également “la dégradation profonde de l'environnement”. Selon eux, ces résultats mettent en évidence l'urgence de repenser le modèle actuel de production alimentaire, afin de trouver des solutions durables pour préserver la biodiversité et protéger les populations d'oiseaux en Europe.