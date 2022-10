Le réchauffement climatique sera pire que prévu en France

Les étés pourraient en moyenne être 5,1 degrés plus chauds

Des scientifiques de Météo France et du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) ont évalué avec une nouvelle méthode la progression du réchauffement climatique en France. Ils prévoient une hausse de 3,8°C en moyenne en 2100 par rapport à 1900. En comparaison avec des précédents rapports, cela représente une hausse de jusqu'à 50 %. Ces conclusions ont été imaginées dans un scénario intermédiaire dans lequel les émissions de gaz à effet de serre progresseraient encore un peu avant de diminuer. Elles ont été publiées dans la revue scientifique Earth System Dynamics. Le réchauffement va être plus fort en été qu'en hiver, les étés pourraient en moyenne être 5,1°C plus chauds. Concernant les hivers, la hausse des températures pourrait être de 3,2°C. A titre de comparaison, l'été 2022 a été le deuxième plus chaud jamais enregistré en France et il marquait un quart de 4 degrés par rapport à 1900. Ces nouvelles projections prévoient des maximum avec plus de 6 degrés en France. Cela serait le cas notamment si nous décidons de continuer à avoir un recours important aux énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) explique le rapport. Sécheresse dans les gorges du Verdon : avant/après