Le requin-renard et sa redoutable queue

À la découverte du requin-renard

Voici le requin avec la plus longue queue au monde !

Sa queue peut représenter jusqu’à la moitié de son corps, et c’est la plus longue du monde : c’est le requin-renard. Ce prédateur redoutable est un requin-renard, une famille comprenant trois espèces : le requin-renard commun, le requin-renard pélagique et le requin-renard à gros yeux.

Ils fouettent leur proie et l’assomment

On trouve ces grands migrateurs en haute mer, dans presque toutes les eaux tropicales et tempérées du globe. Ils peuvent mesurer de 2 à 7 mètres de longueur. Leur ventre blanc contraste avec le reste de leur corps, de couleur grise.

Leur longue queue, formée par la partie supérieure de leur nageoire caudale, est leur principale arme de chasse. Ils s’en servent pour fouetter leurs proies et les assommer. Ce fouet peut atteindre une vitesse de 80km/h.

Les trois espèces sont classées en danger ou vulnérables

Le requin-renard chasse principalement des petits poissons en bancs, mais aussi des calmars et des invertébrés. Comme beaucoup d’espèces de requins, ils sont ovovivipares et pratiquent le cannibalisme intra-utérin : les œufs éclosent à l’intérieur de la femelle et les bébés peuvent manger les embryons plus faibles pour survivre.

Les requins-renards sont très peu dangereux pour les humains : ils ne s’approchent que très rarement des côtes et sont de caractère timide. Les populations de requins-renards sont en déclin : ils se retrouvent régulièrement coincés dans des filets de pêche, mais sont aussi directement chassés pour leur chair, leur huile de foie et leurs nageoires. Les trois espèces sont classées en danger ou vulnérables.