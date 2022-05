Le tégu noir et blanc inquiète les autorités américaines

Les tégus, ces lézards géants qui envahissent le sud des États-Unis

Ils peuvent mesurer jusqu'à 1,20 m de long et peser près de 10 kg, et ils ont très peu de prédateurs.

Des lézards géants envahissent le sud des États-Unis… Et on les appelle les tégus. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1,20 m de long et peser près de 10 kg. Ces reptiles originaires d'Amérique du Sud ont été introduits en Floride et en Georgie.

Souvent adoptés comme animaux de compagnies, les tégus noirs et blancs se seraient échappés de terrariums ou auraient été relâchés par leurs propriétaires. Leur détention en tant qu'animaux de compagnie est légale en Floride et en Georgie, mais il est formellement interdit de les abandonner dans la nature.

Les tégus adultes ont peu de prédateurs et les femelles peuvent pondre environ 35 œufs par an. L'espèce s’est donc rapidement se multipliée. Extrêmement voraces, ces animaux entrent en compétition avec des prédateurs indigènes et mangent presque tout ce qu'ils trouvent : végétaux, insectes, charognes, petits animaux, œufs…

Ils mangent les œufs des alligators d'Amérique et des tortues gaufrées, deux espèces protégées

Ils mangent notamment les œufs des alligators d'Amérique et des tortues gaufrées, deux espèces protégées. Une étude de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a par ailleurs montré qu'ils pouvaient manger des tortues gaufrées juvéniles. Les tégus volent aussi régulièrement les terriers d'autres animaux pour y pondre leurs œufs.

Afin d’endiguer la propagation de l'espèce et de limiter leur impact sur la faune indigène, le département des ressources naturelles encourage les particuliers à signaler toute observation de tégus noir et blanc pour poser des pièges sur ces zones.