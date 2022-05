Les animaux de compagnie, victimes collatérales du Covid-19

Des animaux de compagnie abandonnés à cause du Covid-19

Il n'existe aucune preuve scientifique que les animaux de compagnie puissent transmettre le coronavirus. Pourtant, en Chine, certains sont abandonnés.

« En Chine, des chiens et des chats deviennent brusquement des victimes innocentes de cette crise, principalement parce que les gens ont eu de fausses informations selon lesquelles un animal de compagnie aurait propagé le virus », alerte le Dr Peter Li, Spécialiste des politiques chinoises.

Les animaux de compagnie ne transmettent pas le Covid-19

« Nous voyons encore des cas, isolés, dans lesquels des chiens et des chats sont abandonnés. Des responsables locaux ont mené des enquêtes dans des maisons pour chiens, dans les rues et dans les lieux publics. Cela semble être un nombre limité de cas, mais ça reste extrêmement inquiétant », poursuit le Dr Peter Li.

À ce jour pourtant, il n'existe aucune preuve scientifique que les animaux de compagnie puissent transmettre le Covid-19. « Nous pensons que le virus a été transmis à un être humain via la consommation de chauve-souris ou le contact avec des chauves-souris, parce que ce genre de choses est culturellement accepté en Chine », détaille James Lowe, Professeur en médecine vétérinaire à l’Université de l'Illinois.

Une malheureuse rumeur

« Je pense que la rumeur selon laquelle tous les animaux étaient infectés a commencé à circuler. Un virus qui passe d'une espèce à une autre est un événement vraiment rare, cela ne se produit pas normalement. Là, c'était un passage malchanceux du virus d'un animal aux humains, et nous pouvons supposer que les animaux, en général, ne sont pas infectieux pour les êtres humains. Aucune crainte qu'un chien ou qu'un chat soit une source d'infection pour d'autres personnes ou pour d'autres animaux », ajoute le Pr James Lowe.

Toutefois, en Chine, les animaux de compagnie ont tout de même souffert de l’épidémie de Covid-19, cela à cause des mouvements de population et des mesures de confinement. « Les familles des chiens et des chats ont quitté leur ville avant le confinement. Ils n'ont pas laissé assez de nourriture pour leurs chiens et chats en pensant qu'ils reviendraient quelques jours plus tard. »

Les animaux seuls et sans ressources face au confinement

Problème : le confinement s'est étendu pour une durée indéfinie. Les propriétaires d'animaux, en détresse, ont commencé à faire appel aux organisations de protection des animaux pour qu'ils aillent nourrir leurs chiens et chats. Certaines associations craignent que cette situation se reproduise ailleurs dans le monde. En France, alors que des mesures de confinement ont été mises en place, les refuges s'inquiètent de ne pas pouvoir faire face aux abandons.

« La Société protectrice des animaux recueille tous les mois plus de 3.500 animaux. Pour le moment, les gens sont confinés, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, donc ils ne peuvent pas venir adopter dans nos refuges. C'est comme un réservoir qui va se remplir avec les animaux qui vont sortir de fourrière et que nous ne pourrons pas faire adopter. En quelques jours, la situation va devenir vraiment dramatique », prévient Jacques-Charles Fombonne, Président de la SPA. Selon la SPA, si les refuges sont saturés, cela pourrait conduire à une vague d'euthanasie dans les fourrières.