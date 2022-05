Les Gorges du Tarn, parmi les plus grandes gorges d'Europe

À la découverte des gorges du Tarn

Elles sont moins connues et moins touristiques que les Gorges du Verdon, elles n’ont pourtant rien à leur envier !

Moins connues et moins touristiques que les gorges du Verdon, ces gorges n'ont pourtant pas grand-chose à leur envier. Avec 53 km de long et près de 600 m de profondeur par endroits, les gorges du Tarn comptent parmi les plus grandes gorges d'Europe.

Au cœur du territoire Causses et Cévennes, classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco

Elles sont situées au cœur du territoire Causses et Cévennes, classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Au milieu de cette zone façonnée par l'agropastoralisme, s'écoule le Tarn, une rivière qui a creusé la roche au fil des siècles pour former ces gorges impressionnantes.

Les paysages, composés d'immenses falaises, de végétation subméditerranéenne et de roches érodées aux allures de ruines, sont entrecoupées de nombreux petits villages, abritant pour certains des maisons troglodytes, des forteresses médiévales et d'anciennes bergeries.

Si de nombreux sites sont accessibles en voiture, certains nécessitent d'emprunter les sentiers de randonnées ou de descendre la rivière en kayak ou en paddle. Le site est également apprécié des amateurs d'escalades et de spéléologie. Ainsi que des passionnés d'ornithologie qui peuvent y observer de nombreux rapaces, comme le vautour fauve, le vautour moine ou le vautour percnoptère