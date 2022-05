Les "Piscines de fées" de l'île de Skye

Les Fairy Pools écossaises, un paysage de conte de fées

Cet enchaînement de petites cascades est l’une des merveilles de l’Écosse.

Des piscines naturelles aux couleurs turquoises… Bienvenue aux « Fairy Pools » de l’île de Skye, en Écosse. Cet enchaînement de petites cascades est l’une des merveilles du pays. Le reflet du ciel et des rochers dans l’eau lui donne une couleur « magique », selon le folklore écossais…

Un décor victime de son succès.

Ce paysage est accessible grâce à une randonnée le long de la rivière Brittle. Les cascades et les piscines s'y enchaînent. À certains endroits, il est même possible de se baigner. Sur la route, il on peut observer le Black Cuillin, un spectaculaire massif montagneux formé par un ancien volcan.

Mais ce décor magnifique est victime de son succès. Le nombre de touristes a explosé ces dernières années. Les habitants de l’île de Skye demandent aujourd'hui de l’aide pour gérer la dégradation des sites, la hausse des prix de l’immobilier et les embouteillages sur la route.