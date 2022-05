Les tardigrades nous enterreront tous

Selon les chercheurs, ils seront encore présents sur Terre 10 milliards d'années après la disparition des humains. Voici pourquoi.

Les tardigrades sont les animaux « les plus indestructibles » de la planète, malgré leur taille d'un demi-millimètre en moyenne.

Les températures extrêmes ne leur font pas peur

Ils peuvent survivre 30 ans sans manger ni boire. Les températures extrêmes ne leur font pas peur : ils survivent à + 150°C et ils sont toujours vivants même après 8 h plongés à - 272°C.

Surnommés « oursons d'eau », ils possèdent quatre paires de pattes munies de petites griffes. Ils vivent dans des endroits très divers : au fond des océans, dans les montagnes de l'Himalaya, dans des sources chaudes au Japon ou en Antarctique.

Ils peuvent se déshydrater et entrer dans un état végétatif

La science est allée toujours plus loin pour tester leur résistance. Lors d'expériences, les tardigrades ont été confrontés à l'absence d'oxygène, exposés à des pressions six fois plus élevées que celles du fond de l'océan, attachés à un satellite et envoyés dans le vide spatial, exposés à des radiations cosmiques… Et la plupart d'entre eux ont survécu.

Leur secret ? Ils peuvent se déshydrater et entrer dans un état végétatif, suspendant ainsi toutes leurs fonctions vitales. Selon les chercheurs, les tardigrades seront encore présents sur Terre 10 milliards d'années après la disparition des humains.