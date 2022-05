Les zoonoses, ces maladies transmises par des animaux

C’est quoi, les zoonoses ?

Ce sont des maladies transmises par des animaux. Ceux-ci peuvent transmettre 1.415 agents pathogènes à l'être humain : virus, bactéries, parasites, champignons…

Aussi mignon soit-il, un animal, peut être une source de maladies transmissibles à l’humain parfois mortelles : les zoonoses. Les animaux peuvent en effet transmettre 1.415 agents pathogènes à l'être humain : virus, bactéries, parasites, champignons…

Les zoonoses tuent plus de 2,5 millions de personnes dans le monde

60 % des maladies infectieuses humaines et trois maladies découvertes par an sont d’origine animale. Chaque année, une personne sur trois est touchée par une de ces zoonoses dans le monde. Aussi l'OMS a-t-elle lancé en 2008 le programme international One Health>le programme international One Health(target="_blank"), qui vise une approche globale de la santé en traitant animaux et êtres humains en même temps. Les personnes les plus exposées sont les celles au système immunitaire défaillant, les personnes âgées et les enfants de moins de 5 ans.

Les zoonoses tuent plus de 2,5 millions de personnes dans le monde chaque année. Certaines infections peuvent en effet survenir après un simple contact : c’est par exemple le cas de la teigne, provoquée par un champignon microscopique. Sont concernés : les chiens, les chats et les rongeurs. C’est une infection des poils, mais il arrive que l'animal n'ait aucun symptôme. Chez l’humain, elle entraîne perte de cheveux et herpès, principalement chez l’enfant entre 3 et 10 ans.

Cette infection reste facilement guérissable, ce qui n’est pas le cas du virus de la rage, qui peut toucher chiens, chats, chevaux et furets. La rage tue plus de 55.000 personnes par an dans le monde, et 150 pays restent touchés par cette maladie.

Des scientifiques ont identifié 47 nouveaux virus

Chaque année, 15 millions de personnes sont vaccinées préventivement après une morsure. Mais de simple griffures peuvent aussi causer une infection. C’est le cas de la maladie des griffes du chat, causée par une bactérie. 40 % des chats européens sont porteur de cette bactérie à un moment donnée de leur vie, qu’il s’agisse de chats domestiques ou de chats sauvages.

Cette infection entraîne chez l’être humain lésions cutanées, fatigue et fièvre, mais elle est bénigne la majeure partie du temps. De nombreuses autres zoonoses existent : des scientifiques ont identifié 47 nouveaux virus potentiellement transmissibles il y a deux ans. S'il est difficile de protéger son animal de toute infection, la meilleure solution reste d'en prendre soin et de l'amener chez le vétérinaire au moindre doute.